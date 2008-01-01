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Рекорды юга России
ИА "Метеоновости" / 12:42 Понедельник, 9 октября
Южные регионы Европейской России накануне попали в теплый сектор средиземноморского циклона. Сегодня от неурочной жары не осталось и следа, циклон движется строго на север и уже затягивает в своем тылу холодный воздух на юг ЕТР.
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Однако вчера за счет прихода солнечной радиации и адвекции перегретого воздуха из Северной Африки новые максимумы температуры получили многие населенные пункты Крыма и Краснодарского края.
Теперь новый максимум для 8 октября в Краснодаре составляет +30,6 градуса, прежний рекорд превзойден на две десятых градуса. В Майкопе воздух раскалился до +31 градуса, а до этого максимум держался с 1963 г. и составлял 29,8 градуса. В Приморско-Ахтарске также случился новый экстремум для 8 октября со значением +29,4 градуса. В Симферополе новый рекорд для 8 октября теперь имеет значение +30,5 градуса, что выше прежнего максимума, установленного в 1990 г. на целых 2 градуса. В Керчи также новый максимум, но с более скромным значением. Всего 25,6 градуса хватило, чтобы перекрыть прежний рекорд суток, продержавшийся всего 5 лет (прежде он составлял 24,8 градуса). / meteonovosti.ru /