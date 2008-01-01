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Новости погоды

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В Москве до конца недели облачно и дожди

ИА "Метеоновости" / 12:23 Понедельник, 9 октября

  Циклоны, то с запада, то с юга, установили свои правила в московском регионе. Серое небо и дожди станут приметой текущей недели в столичном регионе.

В понедельник циклон с юга устремился "под крыло" основного высокого атлантического циклона, который обосновался над Балтикой. Через столичную область уже прошел его теплый фронт с небольшими и умеренными дождями. В Москве и Подмосковье в теплом секторе этого вихря заметно потеплело.

К вечеру 9 октября к Москве подойдет один из холодных фронтов южного вихря с небольшими дождями, а утром во вторник - следующий. 10 октября ночью облачно, температура в Москве 6..8, по области не ниже 3 градусов. Днем во вторник станет прохладнее, чем накануне, хотя в облаках появятся просветы, а дождь обещает быть небольшим и местами. В Москве максимальная температура 8..10, по области от 6 до 11 градусов при умеренном ветре западной четверти силой 5-10 м/с.

В среду 11 октября атмосферное давление в Москве и области немного подрастет, в облаках появятся прояснения. Ночью станет прохладнее: Москве 5..7, по области 3..8 градусов, днем комфортные 8..10 градусов. Местами может пройти небольшой дождик.

В четверг в столичном регионе вновь усилится влияние циклона с Балтики, давление понизится. Облачность увеличится, дождей станет больше, и днем станет прохладнее: в Москве около 8 градусов, по области 5..10 градусов.

В пятницу сохранится облачная, сырая погода, фон температуры существенно не изменится, атмосферное давление останется пониженным.

Сырая и ветреная погода "смажет" краски золотой осени! / meteonovosti.ru /
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