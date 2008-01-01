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Итоги очередных октябрьских дождей в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:21 Понедельник, 9 октября



Циклоническая деятельность охватила центр ЕТР. Восстановился западный перенос воздушных масс, наиболее характерный для осени в средней полосе. Поэтому зачастили дожди и ветры.



Южный циклон, повинуясь ведущему потоку в средней тропосфере, устремился на встречу с атлантическим циклоном, который в минувшие сутки обосновался над Балтикой. На пути его теплого фронта оказалась Москва и Подмосковье. Дожди начались в Московском регионе ближе к ночи 9 октября.



В Москве прошли небольшие и умеренные дожди. По данным метеостанции ВДНХ за минувшую ночь выпало 4 мм осадков, в Тушино - 6 мм, на востоке Москвы чуть менее 5 мм, в районе МГУ - 3, 6 мм осадков. В центре столицы зафиксировано от 1 до 3 мм осадков.



В Подмосковье также за ночь 9 октября выпало от 1 до 6 мм осадков. Несколько особняком стоят Наро-Фоминск, где дождь был более интенсивным, там выпало 9 мм осадков, и Можайск с 7 мм осадков.



Меньше всего небесной влаги выпало на востоке и юго-востоке области, не более 2 мм осадков, в Зарайске всего 0,2 мм.



Сегодня вечером нужно готовится к следующей порции дождей, через Москву пойдет уже холодный фронт южного циклона. / meteonovosti.ru /



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