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Новости погоды
Калининградская область во власти дождей и ветров
ИА "Метеоновости" / 10:57 Понедельник, 9 октября
К октябрю активизировалась циклоническая деятельность над Атлантикой. И это вполне закономерно для развития атмосферных процессов в годовом цикле. Все многочисленные атлантические циклоны с начала месяца держат путь на Балтику. И все они отмечаются свежими порывистыми ветрами и обильными дождями в самом западном российском анклаве.
Местами в Калининградской области за первую неделю октября уже выпало около 50 мм осадков. При этом норма осадков для октября месяца по территории области колеблется от 60 до 80 мм.
За воскресенье и прошедшую ночь очередной активный атлантический циклон своими фронтами опять не обошел стороной Калининградскую область, местами зафиксировано значительное количество небесной влаги, до 22 мм.
До конца рабочей недели осадки и ветры не прекратятся. Циклоны продолжат двигаться проторенной дорогой, вплоть до пятницы в "янтарном крае" дожди с небольшими перерывами и ветер западной четверти в порывах до 15-18 м/с. Менее чем за 15 дней может быть выполнена месячная норма осадков.
Однако в выходные в Калининградской области погода улучшится, температура заметно подрастет, а ветры стихнут. Циклонам преградит путь гребень антициклона из Центральной Европы. / meteonovosti.ru /
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