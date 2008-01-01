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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:05 Понедельник, 9 октября



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 28 сентября по 8 октября была на низком уровне. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 27-28 сентября зарегистрирована умеренная геомагнитная буря.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 9-16 октября солнечная активность будет, в основном, низкой. Геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 10-12 октября. / meteonovosti.ru /



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