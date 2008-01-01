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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:32 Понедельник, 9 октября
Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, временами дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 13..15, по области 10..15 градусов. Ветер юго-восточный 5-10, местами с порывами 13-18 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт.ст., влажность воздуха около 70%.
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Очередной циклон испортит погоду в столичном регионе. При облачной погоде дождливо, ветрено, но тепло. Атмосферное давление будет падать, и фон его будет ниже нормального. Высокая из-за дождей влажность воздуха и низкий фон атмосферного давления будут формировать погоду выраженного гипоксического типа, с низким содержанием кислорода в воздухе. Ухудшение самочувствия могут испытывать люди с бронхо-легочными заболеваниями, прежде всего астматики, а также страдающие хронической кислородной недостаточностью, в том числе стенокардией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов головного мозга, метаболическими нарушениями. Не исключены обострения у страдающих заболеваниями суставов и позвоночника. Из-за порывистого ветра чувство тревоги и нарушения сна могут испытывать люди с психо-эмоциональными нарушениями. Не следуют забывать о сезонной профилактике и принимать рекомендованные лечащим врачом лекарственные препараты, ввести в рацион поливитамины, либо пищевые добавки, улучшающие кровообращение и стабилизирующие нервно-психическое состояние. / meteonovosti.ru /