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Крым в преддверии похолодания



ИА "Метеоновости" / 16:16 Воскресенье, 8 октября



Циклон, раскрутившийся до больших высот, стал высоким, его приземный центр кружит над Прибалтикой, но он пока обходил вниманием юг Европейской территории и Крым. Отдыхающие наслаждались бархатным сезоном, среднесуточная температура воздуха выше многолетних значений на 2-4 градуса.



Но уже сегодня атмосферный фронт подобрался к Крыму, который и заливает дождями, местами сильными и очень сильными, с грозой и штормовым ветром в порывах 20-25 м/с.



В ночь на понедельник дожди по-прежнему сильные, местами очень сильные и с грозой, отдельные районы окутает туман. Днем фронт покинет республику, дожди ослабеют и пройдут местами, но сохранятся грозы и штормовой ветер 20..25 м/с. За холодным фронтом температура понизится ночью до 7..12, на побережье до +15 градусов, днем только 12..17, в горах до +6 градусов. Среднесуточная температура воздуха не только приблизится к своей климатической норме, но и окажется ниже ее на пару градусов. / meteonovosti.ru /



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