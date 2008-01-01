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Западная Сибирь: погода на любой вкус



ИА "Метеоновости" / 13:30 Воскресенье, 8 октября



Над большей частью Западной Сибири раскинулся погожий антициклон, который заслоном стал для циклонов и атмосферных фронтов. В южных районах региона, вблизи центра атмосферного вихря, резкие перепады температуры от ночи ко дню и ее среднесуточное значение ниже многолетних значений на 4-6 градусов, но до рекордов дело не доходит. В минувшие сутки наблюдались туманы, ухудшающие видимость до 500 м. В Кемеровской области, в Междуреченске, наблюдалась изморозь, диаметром до 2 мм, в Хабарах (Алтайский край) до 4 мм. В начале новой недели от Новосибирска до Барнаула и Горно-Алтайска, преимущественно без осадков, утром местами сформируются туманы, а при прояснениях изморозь, отдельные порывы ветра могут достигать 13-14 м/с. Ночью при прояснениях мороз окрепнет до -11..-15, днем при солнце воздух прогреется до 4..10 градусов выше ноля.



Тюменская и Омская области находятся на пути атмосферных фронтов, огибающих антициклон по западу. Они приносят сюда не только влажный, но теплый воздух. Накануне среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 2-4 градуса. Вот и 9 октября поднимающийся к северо-востоку циклон принесет осадки разной интенсивности и продолжительности, местами они будут сопровождаться порывистым ветром, 15-17 м/с, преобладающая температура днем 6..12, на юге Тюменской области до 13 тепла, в Ямало-Ненецком округе +2..+7 градусов. / meteonovosti.ru /



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