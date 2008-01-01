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На юге Красноярского края временный снежный покров



ИА "Метеоновости" / 12:49 Воскресенье, 8 октября



Над центральными и южными районами Красноярского края раскинулся антициклон, который и заблокировал дорогу циклонам и атмосферным фронтам. Однако по его южной периферии протянулась активная фронтальная волна, которая накануне и отметилась сильными осадками в виде снега и мокрого снега количеством до 16 мм. Основной удар стихии достался Республике Тыве, где выпало 13.8 мм, тем самым был перекрыт абсолютный максимум осадков для 7 октября (предыдущий 5,2 мм).



Высота снежного покрова на юге Красноярского края небольшая, в Ермаковском составляет 7 см. Основные снегопады прошли в горных районах региона. На труднодоступной метеостанции Оленья Речка, которая находится в горах Западного Саяна на высоте 1404 м над уровнем моря, сугробы достигают 44 см. В Щетинкино (горные районы Восточного Саяна) 15 см.



В начале новой недели антициклон вытеснит из Красноярского края фронтальную зону в Монголию и осадков не будет вовсе, но день обещает быть ветреным, до 12-14 м/с. Ночью ударит мороз местами до 10..13 градусов, поэтому на автодорогах в ранние утренние часы местами сформируется гололедица, опустится туман; в отдельных районах земледельческой зоны сохранится временный снежный покров. / meteonovosti.ru /



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