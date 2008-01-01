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ИА "Метеоновости" / 12:46 Воскресенье, 8 октября



День перешагнул за полдень, погода продолжает радовать теплом и солнцем. На опорной станции Москвы ВДНХ температура повысилась до 11.7 градуса, на Балчуге она вплотную приблизилась к отметке +12 (+11.9), в районе МГУ зафиксировано +11, в ТСХА +11.2, а вот в Тушино всего-навсего +10.2. Атмосферное давление в пределах нормы, 749 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 58%. Ветер южных направлений, в районе ТСХА и МГУ до 7 м/с, в Шереметьево до 10 м/с. / meteonovosti.ru /



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