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Новости погоды

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На Таймыре снегопады, метели и сильный ветер

ИА "Метеоновости" / 12:10 Воскресенье, 8 октября

  Накануне циклон, располагавшийся над северо-западом Европейской территории, сегодня вышел на Ненецкий автономный округ, а его атмосферный фронт добрался до Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, где и разыгралась метель при штормовом ветре в порывах до 22 м/с.

В предстоящие сутки циклон совершит марш-бросок и его центр в начале новой недели окажется вблизи крайней северной точки России - мыс Челюскин. Поднимаясь к северо-востоку вдоль западного побережья Таймыра, он будет засыпать снегом разной интенсивности и продолжительности, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, а на юге полуострова и вовсе до штормового, 26 м/с, разыграются метели.

Высота снежного покрова еще подрастет на несколько сантиметров. На данный момент сугробы в основном достигают 5-8 см, на юге Таймыра, в районе Игарки 10 см, а на востоке - в Хатанге 19 см. / meteonovosti.ru /
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