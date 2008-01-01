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Новости погоды

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На дальневосточных островах дожди и сильный ветер

ИА "Метеоновости" / 11:37 Воскресенье, 8 октября

  В сфере влияния сахалинского циклона, находящегося сейчас у западного побережья Камчатки, оказался север Курильской гряды, где льют дожди, а ветер уже усилился в порывах до штормового, 27 м/с.

В начале новой недели сахалинский циклон отправится покорять Чукотку, и на севере Курил погода улучшится: осадки прекратятся, а ветер ослабеет до 14 м/с.

Но очередной волновой циклон приблизится к югу Сахалина и в сферу его влияния попадут и южные Курилы. Предстоящий день обещает быть дождливым.

Во вторник с отходом циклона, на Сахалине дожди ослабеют, перейдут в разряд небольших, да и они только местами, похолодает. А вот на Курильских островах зона ненастной погоды охватит и север гряды. Будут продолжаться дожди при сильном ветре. / meteonovosti.ru /
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