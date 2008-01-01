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На акватории Берингова моря сильное волнение



ИА "Метеоновости" / 11:12 Воскресенье, 8 октября



Небольшой волновой циклон, который в минувший день принес на Сахалин сильные дожди, количеством 16 мм, сегодня через акваторию Охотского моря вышел к западному побережью Камчатки, где уже идут осадки в виде снега и дождя при ветре 15-20 м/с.



В начале новой недели циклон, пройдя по акватории Берингова моря, резко углубится, давление в центре понизится с 1010 гПа до 985 гПа, и выйдет к восточному побережью Чукотки.



Местами на Чукотке пройдет снег, по востоку с дождем при ветре в порывах 15-20 м/с, на побережье Берингова моря ветер окрепнет в порывах до штормового, 23-28 м/с.



Утром и днем 9 октября в Беринговом море ожидается опасное волнение высотой 8-9 м, с сохранением ночью и утром 10 октября. / meteonovosti.ru /



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