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Воскресенье
8 октября 2017
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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:01 Воскресенье, 8 октября

  Утро воскресного дня встретило солнцем и теплом. На главной станции города, ВДНХ +8.5, в районе ТСХА чуть теплее, +8.7 градуса, в Тушино, где наблюдается дымка, +8. А вот в центре Москвы, на Балчуге и в районе МГУ столбик термометра смог преодолеть лишь отметку +7 градусов. Ветер южный и юго-восточный, слабый, до 5 м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+9
Вс.
8 окт.
+13
Пн.
9 окт.
+15
Вт.
10 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Джайсалмер		 -9
Мусала, Боровец

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Новороссийск

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