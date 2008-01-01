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ИА "Метеоновости" / 10:01 Воскресенье, 8 октября
Утро воскресного дня встретило солнцем и теплом. На главной станции города, ВДНХ +8.5, в районе ТСХА чуть теплее, +8.7 градуса, в Тушино, где наблюдается дымка, +8. А вот в центре Москвы, на Балчуге и в районе МГУ столбик термометра смог преодолеть лишь отметку +7 градусов. Ветер южный и юго-восточный, слабый, до 5 м/с. / meteonovosti.ru /
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