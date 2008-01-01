Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
8 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:54 Воскресенье, 8 октября

  Центральный месяц осени - октябрь - вступил в права хозяина сезона. Небо с первых дней затянули плотные облака и начались дожди. Уже за первые октябрьские дни месячная копилка осадков пополнилась более, чем на 20 мм. В воскресенье столица отдохнет от дождей, но ненадолго. Уже к вечеру очередной циклон принесет ненастье. Но самым дождливым сегодняшний день был в 1899 году. За сутки на Москву вылилось 31.4 мм, что больше половины месячной нормы.

Но случалась 8 октября и почти летняя погода. Так в недавнем 2011 году температура повысилась до +21 градуса, что и стало ее суточным рекордом. Подобного тепла в эти дни в Москве не отмечалось. А самыми холодными сегодняшние сутки были в 1906 году. Под утро температура понизилась до -4.9 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума температуры. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+9
Вс.
8 окт.
+13
Пн.
9 окт.
+15
Вт.
10 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Джайсалмер		 -9
Мусала, Боровец

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Новороссийск

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100