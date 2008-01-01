

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:54 Воскресенье, 8 октября



Центральный месяц осени - октябрь - вступил в права хозяина сезона. Небо с первых дней затянули плотные облака и начались дожди. Уже за первые октябрьские дни месячная копилка осадков пополнилась более, чем на 20 мм. В воскресенье столица отдохнет от дождей, но ненадолго. Уже к вечеру очередной циклон принесет ненастье. Но самым дождливым сегодняшний день был в 1899 году. За сутки на Москву вылилось 31.4 мм, что больше половины месячной нормы.



Но случалась 8 октября и почти летняя погода. Так в недавнем 2011 году температура повысилась до +21 градуса, что и стало ее суточным рекордом. Подобного тепла в эти дни в Москве не отмечалось. А самыми холодными сегодняшние сутки были в 1906 году. Под утро температура понизилась до -4.9 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума температуры. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



