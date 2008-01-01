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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:06 Воскресенье, 8 октября



Предстоящим днём, несмотря на то, что Московский регион находится в зоне повышенного атмосферного давления, на периферии антициклона, поблизости также имеет место быть атмосферный фронт, расположившийся в широтном направлении и который также примет участие в формировании погодных условий в столичном регионе.



По данным Метеобюро Москвы и области днём 8 октября ожидается облачная с прояснениями погода, в конце дня, с приближением атмосферного фронта с юго-запада, на юге Москвы и области ожидается небольшой дождь. Воздух в Москве прогреется до 10..12 градусов, в Подмосковье до 7..12. Средняя суточная температура превысит климатическую норму на 1-1,5 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт.ст., влажность воздуха около 60%.



В Московском регионе погода улучшится, атмосферное давление войдет в норму, дождь вероятен только к концу дня. Но высокая из-за прошедших дождей влажность воздуха по-прежнему будут формировать погоду гипоксического типа, с низким содержанием кислорода в воздухе. Плохо такую погоду переносят люди с бронхо-легочными заболеваниями, прежде всего астматики, а также страдающие хронической кислородной недостаточностью, в том числе стенокардией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов головного мозга, метаболическими нарушениями. Не исключены обострения ревматоидных и других сезонных заболеваний. Медики рекомендуют не забывать о сезонной профилактике и принимать рекомендованные лечащим врачом лекарственные препараты, ввести в рацион поливитамины, либо пищевые добавки, улучшающие кровообращение и стабилизирующие нервно-психическое состояние. / meteonovosti.ru /



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