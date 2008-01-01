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Новости погоды

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Октябрьская копилка осадков пополняется

ИА "Метеоновости" / 13:34 Суббота, 7 октября

  В прошедшие сутки вся территория Европейской России, в том числе Москва и Подмосковье, оставались во власти атлантического циклона. Его центр кружил над странами Балтии, а атмосферные фронты протянулись вплоть до низовья Волги и Дона. Сильные дожди прошли в Ленинградской области (до 19 мм), а также в ряде областей Центрального округа: в Костромской области выпало до 16 мм, в Рязанской до 21 мм, но самыми сильными они оказались в Липецкой области (до 24 мм). Щедро циклон полили дождями и Поволжье. Ненастная зона охватила всю территорию от Кировской области до Пензенской, где выпало от 18 до 22 мм осадков, местами порывы ветра достигали 18 м/с. Лишь Северный Кавказ и Крым оказались недосягаемы до ненастья и здесь дождей не отмечалось.

В Москве и области влияние циклона стало заметным уже в воскресенье, 5 октября. Начались дожди, которые с небольшим перерывом продолжались двое суток. Минувшей ночью влияние циклона стало заметно ослабевать, и небольшой дождь прошел уже не повсеместно. В итоге визит циклона пополнил октябрьскую копилку осадков в Москве на 21.3 мм (по данным метеостанции ВДНХ), что уже близко к половине месячной нормы (59мм). / meteonovosti.ru /
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