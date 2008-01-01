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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:40 Суббота, 7 октября

  В полдень в большинстве районов города в облаках появились прояснения и дожди прекратились. Они отмечались лишь в районе МГУ, а также во Внуково и Шереметьево. Но сохранялся и даже усилился ветер. В районе ТСХА порывы отмечались 10 м/с, в Шереметьево и Домодедово 11 м/с, во Внуково 13 м/с. Температура немного повысилась и в 12 часов составляла от +8.8 в Шереметьево до +10.5 в Тушино. На опорной метеостанции ВДНХ она была +10.2 градуса. Атмосферное давление продолжает повышаться и составляет 741 мм, что еще ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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Батагай-Алыта

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комфортное место: Синоп

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