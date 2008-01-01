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Самые теплые и холодные места в России



ИА "Метеоновости" / 12:11 Суббота, 7 октября



Размах температур на территории России велик. В пятницу днем она колебалась от +25 градусов в Краснодарском крае до -9 градусов в северо-западных районах Якутии. Но это относится к абсолютным ее значениям. Если рассматривать температуру по отношению к норме, то наибольшие ее отклонения от нормальных отмечались в крайних северных районах Сибири и в Чукотском автономном округе, где температура оказалась выше нормы на 4-6 градусов.



Холоднее обычной она была на юге Западной Сибири (на 4-6 градусов), в центральных районах Хабаровского края и на охотском побережье Магаданской области (на 1-2 градуса).



В Николаевске-на-Амуре температура под утро понизилась до -6.4 градусов, установив новый суточный рекорд минимальной температуры. Предыдущий рекорд в -5.7 градусов, удерживающийся с 1912 года, был преодолен. / meteonovosti.ru /



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