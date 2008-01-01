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Аномально холодная погода в Казахстане



ИА "Метеоновости" / 11:56 Суббота, 7 октября



Всю вторую половину сентября и начало октября выдалось в Казахстане экстремально холодным. Так, в минувшие сутки среднесуточная температура в северной половине Республики оказалась на 8-10 градусов ниже нормы. Очаг аномального холода сформировался над Карагандинской областью. В городе областного подчинения - Жезказгане - температура под утро понизилась до -9.9 градусов, установив новый суточный рекорд минимальной температуры. Предыдущий рекорд в -6.4 градуса, удерживающийся с 2015 года, был преодолен.



В ближайшее время в Республике Казахстан потеплеет. Уже к концу следующей недели температура приблизится к средним многолетним значениям. / meteonovosti.ru /



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