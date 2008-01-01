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Сильные ветра на севере Сибири
ИА "Метеоновости" / 11:43 Суббота, 7 октября
Долгое время северные районы Сибири оставались под опекой обширного антициклона, вернее, на его северной окраине. Осадки были небольшими, а ветер ощутимым. Так, в минувшие сутки в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края при ветре до 19 м/с бушевала метель.
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В ближайшее время владения антициклона потеснит перемещающийся по арктическим морям циклонический вихрь. На север Западной Сибири он принесет осадки в виде дождя и мокрого снега и усиление ветра в порывах до 13-18 м/с. Дневная температура повысится до 3..8 градусов.
На севере Таймыра циклон проявит себя снегопадами, метелями и усилением ветра до 15-20 м/с. Еще сильнее ветер ожидается на юге полуострова, до 17-22 м/с, также метели. Снег в воскресенье небольшой, а в понедельник и здесь, а также в Туруханском районе, сильный снег, порывистый ветер. / meteonovosti.ru /