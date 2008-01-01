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Новости погоды

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Сибирские просторы остаются под снегом

ИА "Метеоновости" / 11:25 Суббота, 7 октября

  Первый осенний месяц выдался в южных районах Сибири холодным. Осадки шли в основном в виде мокрого снега, в результате чего уже в сентябре в земледельческой зоне установился временный снежный покров. Октябрь перенял холодную и ненастную эстафету своего предшественника и снежный покров не только сохранился, но и начал расширять свои границы.

В минувшие сутки сильные осадки в виде снега и мокрого снега прошли в центральных районах Красноярского края, выпало до 15 мм осадков, а также в Тыве, до 17 мм.

В ближайшие сутки в Тыве ожидается сильный и очень сильный снег, мокрый снег, сильные гололедно-изморозевые отложения, ветер до 17 м/с, в земледельческой зоне установление временного снежного покрова. В земледельческой зоне центральных и южных районов Красноярского края временный снежный покров сохранится. / meteonovosti.ru /
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