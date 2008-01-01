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Юг Дальнего Востока заливают дожди



ИА "Метеоновости" / 10:07 Суббота, 7 октября



Активный циклонический вихрь, что продвигается вдоль Амура по северным провинциям Китая, опять стал виновником сильных дождей и порывистого ветра в южных районах Дальневосточного округа. В пятницу днем и прошедшую ночь циклон вылил на Амурскую область до 27 мм осадков, а на южные районы Хабаровского края до 37 мм.



Сегодня циклон продолжит поливать дождями южные районы Хабаровского края, а в воскресенье переместится в Охотское море, направив ненастную зону на Камчатский край. Здесь ожидаются дожди, местами сильные и порывы ветра 15-20 м/с. Циклон охватит своим влиянием и север Курильской гряды, где также пройдут дожди, сопровождаемые усилением ветра до 22-27 м/с.



На остальной территории Дальнего Востока погода относительно спокойная. Осадки прошли лишь в западной половине Якутии, но были небольшими по интенсивности, менее 1 мм. / meteonovosti.ru /



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