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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:59 Суббота, 7 октября



Центральный месяц осени вступил в права хозяина сезона. Небо с первых дней затянули плотные облака и начались дожди. Самым дождливым сегодняшний день отмечался в 1940 году. За сутки на Москву вылилось 27.6 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы.



Но случалась 7 октября и почти летняя погода. Так в далеком 1893 году температура повысилась до +22.8 градусов, что стало ее суточным рекордом. Уже более ста лет подобного тепла в октябре не отмечалось. А самыми холодными сегодняшние сутки отмечались в 1986 году. Под утро температура понизилась до -4.4 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума температуры. / meteonovosti.ru /



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