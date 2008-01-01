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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:59 Суббота, 7 октября

  Центральный месяц осени вступил в права хозяина сезона. Небо с первых дней затянули плотные облака и начались дожди. Самым дождливым сегодняшний день отмечался в 1940 году. За сутки на Москву вылилось 27.6 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы.

Но случалась 7 октября и почти летняя погода. Так в далеком 1893 году температура повысилась до +22.8 градусов, что стало ее суточным рекордом. Уже более ста лет подобного тепла в октябре не отмечалось. А самыми холодными сегодняшние сутки отмечались в 1986 году. Под утро температура понизилась до -4.4 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума температуры. / meteonovosti.ru /
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Пн.
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+15
Вт.
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+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Мекка		 -13
Батагай-Алыта

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комфортное место: Синоп

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