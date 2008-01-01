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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:52 Суббота, 7 октября

  Субботнее утро в большинстве районов встретило москвичей пасмурной погодой. Лишь в районе Внуково и Шереметьево в облаках начали появляться просветы. Небольшой дождь зафиксировали метеостанции ТСХА, МГУ, а также ВДНХ. В других частях города дождь прекратился, но повсеместно сохранялся порывистый ветер. Порывы достигали 7 м/с. Температура воздуха в 9 часов утра была без резких колебаний и составила в большинстве районов, в том числе и на опорной метеостанции города, ВДНХ, +7.9 градусов. Теплее было лишь в центре Москвы, на метеостанции Балчуг +8.6 градусов. Атмосферное давление медленно повышается, но еще остается низким, 739 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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