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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:58 Суббота, 7 октября

  В Московском регионе погода улучшится, в тыловой части циклона будет ветрено, но дожди будут местами и небольшими. Максимальная температура воздуха ожидается 9..11 градусов в столице и 8..13 - по области. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 15 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. Атмосферное давление продолжит свой интенсивный рост и в середине дня вырастет до 742 мм рт ст, что все равно ниже нормального.

Высокая из-за дождей влажность воздуха и низкий фон атмосферного давления будут формировать погоду выраженного гипоксического типа, с низким содержанием кислорода в воздухе. Плохо такую погоду переносят люди с бронхо-легочными заболеваниями, прежде всего астматики, а также страдающие хронической кислородной недостаточностью, в том числе стенокардией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов головного мозга, метаболическими нарушениями. Не исключены обострения ревматоидных и других сезонных заболеваний. Порывистый ветер может усилить депрессивное состояние и вызвать чувство тревоги у лиц с психо-эмоциональными и нервными нарушениями. Медики рекомендуют не забывать о сезонной профилактике и принимать рекомендованные лечащим врачом лекарственные препараты, ввести в рацион поливитамины, либо пищевые добавки, улучшающие кровообращение и стабилизирующие нервно-психическое состояние. / meteonovosti.ru /
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