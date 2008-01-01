Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
6 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордно холодная погода на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 14:10 Пятница, 6 октября

  В прошедшие сутки на большей части Европейской России, за исключением крайнего юга региона, фон температуры был близким к норме. В южных регионах сохранялась относительно прохладная погода. Местами фон средней за сутки температуры оказался на 2-5 градусов ниже климатической нормы.

В ночь на 5 октября новый рекорд минимальной температуры был установлен в Минеральных Водах. Отныне он составляет -2.4, предыдущий экстремум продержался более 40 лет, в 1976 году в ночь на 5 октября температура воздуха понижалась до -0.9 градуса.

Сегодня и в предстоящие сутки с запада усиливается влияние мощного североатлантического циклона. По южной периферии этого атмосферного вихря на европейскую часть России поступает относительно теплый воздух, что приведет к повышению общего фона температуры. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+8
Сб.
7 окт.
+10
Вс.
8 окт.
+13
Пн.
9 окт.
+14
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Сен-Луи		 -22
Батагай-Алыта

некомфортное место: Усть-Каменогорск
комфортное место: Торранс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100