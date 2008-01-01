|
|
|
Новости погоды
Рекордно холодная погода на юге Европейской России
ИА "Метеоновости" / 14:10 Пятница, 6 октября
В прошедшие сутки на большей части Европейской России, за исключением крайнего юга региона, фон температуры был близким к норме. В южных регионах сохранялась относительно прохладная погода. Местами фон средней за сутки температуры оказался на 2-5 градусов ниже климатической нормы.
В ночь на 5 октября новый рекорд минимальной температуры был установлен в Минеральных Водах. Отныне он составляет -2.4, предыдущий экстремум продержался более 40 лет, в 1976 году в ночь на 5 октября температура воздуха понижалась до -0.9 градуса.
Сегодня и в предстоящие сутки с запада усиливается влияние мощного североатлантического циклона. По южной периферии этого атмосферного вихря на европейскую часть России поступает относительно теплый воздух, что приведет к повышению общего фона температуры. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.