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Рекордно холодная погода на юге Европейской России



ИА "Метеоновости" / 14:10 Пятница, 6 октября



В прошедшие сутки на большей части Европейской России, за исключением крайнего юга региона, фон температуры был близким к норме. В южных регионах сохранялась относительно прохладная погода. Местами фон средней за сутки температуры оказался на 2-5 градусов ниже климатической нормы.



В ночь на 5 октября новый рекорд минимальной температуры был установлен в Минеральных Водах. Отныне он составляет -2.4, предыдущий экстремум продержался более 40 лет, в 1976 году в ночь на 5 октября температура воздуха понижалась до -0.9 градуса.



Сегодня и в предстоящие сутки с запада усиливается влияние мощного североатлантического циклона. По южной периферии этого атмосферного вихря на европейскую часть России поступает относительно теплый воздух, что приведет к повышению общего фона температуры. / meteonovosti.ru /



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