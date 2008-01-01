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Новости погоды

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Дожди залили Москву

ИА "Метеоновости" / 12:55 Пятница, 6 октября

  День 5 октября в Москве выдался дождливым и ветреным. За 12 часов на станции ВДНХ и Тушино выпало 9 мм осадков, в МГУ 8 мм, в Измайлово 12 мм. На территории Новой Москвы количество осадков колебалось от 2 мм до 11 мм.

В результате за первые пятидневку месяца на город выпало около 25 % месячной нормы осадков.

Копилка осадков существенно пополнится за счет дневного дождя 6 октября, и много осадков ожидается 9 октября, в связи с выходом южного циклона.

Осенние дожди пойдут на пользу природе: в сентябре в Москве и области наблюдался дефицит влаги. / meteonovosti.ru /
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