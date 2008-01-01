

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 6 октября



В 12 часов в Москве облачно, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7 градусов, Северном 7 градусов, Северо-восточном 7 градусов, Восточном 7 градусов, Юго-восточном 7 градусов; Южном 7 градуса; Юго-западном 7 градусов, Западном 6-7 градусов, Северо-западном 7 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 7 градусов, на территории Новой Москвы слабый дождь, температура воздуха 6-8 градусов, местами порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



