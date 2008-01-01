Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 6 октября
В 12 часов в Москве облачно, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7 градусов, Северном 7 градусов, Северо-восточном 7 градусов, Восточном 7 градусов, Юго-восточном 7 градусов; Южном 7 градуса; Юго-западном 7 градусов, Западном 6-7 градусов, Северо-западном 7 градусов.
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В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 7 градусов, на территории Новой Москвы слабый дождь, температура воздуха 6-8 градусов, местами порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /