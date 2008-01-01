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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 6 октября

  В 12 часов в Москве облачно, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7 градусов, Северном 7 градусов, Северо-восточном 7 градусов, Восточном 7 градусов, Юго-восточном 7 градусов; Южном 7 градуса; Юго-западном 7 градусов, Западном 6-7 градусов, Северо-западном 7 градусов.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 7 градусов, на территории Новой Москвы слабый дождь, температура воздуха 6-8 градусов, местами порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
18:00
местное
+8
Сб.
7 окт.
+10
Вс.
8 окт.
+13
Пн.
9 окт.
+14
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Сен-Луи		 -22
Батагай-Алыта

некомфортное место: Усть-Каменогорск
комфортное место: Торранс

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