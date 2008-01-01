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Штормовая погода в Западной Европе



ИА "Метеоновости" / 11:51 Пятница, 6 октября



циклон, который стал причиной очень ветреной погоды в центральной Европе.



Как правило, одним из показателей интенсивности атмосферных процессов является глубина циклона. В ночь на пятницу давление в центре этого вихря была ниже 995 мб. Значительные перепады атмосферного давления от центра к окраинам циклона определяют скорость переноса воздушных масс.



Наиболее сильные ветры отмечаются в тыловой части - над Германией , странами Бенилюкса и Восточной Европы. Так, на самой высокой точке Гарца (земля Саксония-Анхальт, Германия) - горе Броккен ветер разгонялся до ураганных скоростей - 49 м/с. В Польше, на метеостанции Шницка, порывы ветра достигали 40 м/с, метеостанция Каспровы Вирц - 38 м/с. Городок Сент-Юбер (Бельгия) также оказался под ударом стихии, ветер здесь разгонялся до 39 м/с. В Фихтельберге (Германия) сила ветра составила 37 м/с.



Штормовой ветер в порывах до 28 м/с наблюдался в портах Германии и Польши. Штормовой ветер отмечался в Берлине до 31м/с, в Праге до 22 м/с, в Кракове до 28 м/с.



В результате из-за штормового циклона в Германии погибли 7 человек.



Циклон, сопровождавшийся проливными дождями, парализовал движение транспорта в Берлине, Бремене, Гамбурге и других городах на севере Германии.



В пятницу высокий уровень опасности объявлен на большей части территории Германии, в Словакии, севере Италии и на побережье Хорватии. В субботу штормовое предупреждение коснется Балканского полуострова. В Сербии и Греции ожидаются интенсивные осадки, в Черногории - ветреная погода. / meteonovosti.ru /



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