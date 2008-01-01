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Непогода на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:08 Пятница, 6 октября



На юге Сибири прошедшей ночью и сегодня в течение дня условия погоды будут определяться противостоянием мощного антициклона с запада и активного циклона с востока, центр которого расположился над югом Красноярского края. Атмосферные фронты циклона стали причиной ненастной погоды в Иркутской области, где прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами выпало до 16 мм. В Алтайском крае и Бурятии отмечались интенсивные осадки жидкой фазы, на Алтае с грозой.



Сегодня под натиском антициклона циклонический вихрь будет оттеснен на восток, продолжит быстро заполняться и терять силы. Тем не менее, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях ожидается целый комплекс неблагоприятных явления погоды: дождь, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололедные явления и порывы ветра до 18 м/с. На Алтае осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах преимущественно снег. Кроме того, осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, в горах метель при ветре до 18 м/с, по высокогорью до 24 м/с.



В центральных и южных районах Красноярского края, а также на территории Хакасии в земледельческой зоне сохранится временный снежный покров. Местами высота снега составляет 2-6 см, в горных районах до 24 см. В горах Тывы ожидаются сильные снегопады при ветре 15-20 м/с.



В дальнейшем на регион распространится влияние обширного антициклона, облачности и осадков станет меньше. / meteonovosti.ru /



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