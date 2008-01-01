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Сильные осадки пройдут на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 10:50 Пятница, 6 октября



Неустойчивый характер погоды отмечается в южных регионах Дальнего Востока. Причина неустойчивости - подвижный циклон и связанная с ним система атмосферных фронтов. Сегодня циклон будет смещаться через территорию Амурской области на Хабаровский край. В Амурской области пройдут осадки, на на севере области - сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 15-20 м/с. В дальнейшем зона сильных осадков сместится на центральные районы Хабаровского края. А в Амурской области, в тылу циклона фон температуры понизится на 3-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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