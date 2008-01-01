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Новости погоды

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Проливные дожди в янтарном крае

ИА "Метеоновости" / 10:05 Пятница, 6 октября

  Самый западный регион России оказался на пути активного североатлантического циклона. В минувшие сутки центр этого атмосферного вихря смещался через Калининградскую область и стал причиной проливных дождей. Днем в четверг и прошедшей ночью в регионе выпало до 49 мм небесной влаги. В то время как октябрьская норма, например, для Калининграда составляет всего 79 мм.

Сегодня днем условия погоды в регионе в целом спокойные. Временами пройдет небольшой дождь, ветер в порывах будет разгоняться до 15 м/с. Однако затем очередной атмосферный фронт принесет в регион очередную, значительную, порцию осадков и усиление ветра до 17 м/с. Фон максимальной температуры воздуха сегодня и в ближайшие сутки от +9 до +14 градусов. / meteonovosti.ru /
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