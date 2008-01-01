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К выходным в Черноземье потеплеет до 20 градусов



ИА "Метеоновости" / 09:36 Пятница, 6 октября



Атлантика продолжает повышать градус. Хотя погода и не слишком комфортная: ветер южной четверти в Черноземье с утра усиливался до 10-12 м/с.



Но сегодня днем, не взирая на дожди и сильный ветер, связанные с фронтами атлантического циклона, температура в черноземных областях повысится до 10..15 градусов. В Белгородской и Воронежской областях местами до 17..19 градусов.



В субботу в Черноземье дожди уже небольшие и местами, и ветер начнет ослабевать. Температура может подрасти еще на пару градусов. В Воронежской области днем при прояснениях температура может преодолеть отметку +20 градусов.



В воскресенье днем дожди в Черноземье могут быть связаны с южным циклоном, но с ним же будет связано и поступление теплого воздуха из Восточного Средиземноморья. Поэтому в целом теплая погода сохранится. Более или менее значительное повышение температуры будет зависеть от наличия и количества облаков и интенсивности дождя. / meteonovosti.ru /



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