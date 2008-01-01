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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:29 Пятница, 6 октября



Предстоящим днём очередной циклонический вихрь с запада продолжит портить погоду в Московском регионе. Траектория движения центра циклона будет проходить вблизи Московии и плюс его активные атмосферные фронты, пересекающие нашу территорию, принесут обилие дождя на фоне пасмурного серого неба.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 6 октября ожидается облачная погода с дождём различной интенсивности. Максимальная температура воздуха ожидается с 13 до 16 ч. и составит 8..10 градусов в столице и 6..11 - по области. Ее среднесуточное значение в пределах климатической нормы. Ветер южный 5-10, местами порывы до 15 м/с. Относительная влажность воздуха днем около 90%. Атмосферное давление продолжит понижаться и в середине дня приблизится к 732 мм рт ст, что почти на 20 единиц ниже нормального.



Высокая из-за дождей влажность воздуха и низкий фон атмосферного давления будут формировать погоду выраженного гипоксического типа, с низким содержанием кислорода в воздухе. Плохо такую погоду переносят люди с бронхо-легочными заболеваниями, прежде всего астматики, а также страдающие хронической кислородной недостаточностью, в том числе стенокардией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов головного мозга, метаболическими нарушениями. Не исключены обострения ревматоидных заболеваний и другие сезонные обострения. Порывистый ветер может усилить депрессивное состояние и вызвать чувство тревоги у лиц с психо-эмоциональными нарушениями и нервными расстройствами. Медики рекомендуют не забывать о сезонной профилактике и принимать рекомендованные лечащим врачом лекарственные препараты, ввести в рацион поливитамины, либо пищевые добавки, улучшающие кровообращение и стабилизирующие нервно-психическое состояние.



Геомагнитный фон 6 октября прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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