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На Урале сохраняется снежный покров



ИА "Метеоновости" / 14:57 Четверг, 5 октября



Циклон, принесший очередную порцию осадков с севера в виде снега и мокрого снега даже на Южный Урал, отошел к Омску и продолжает свое движение по югу Сибири. В минувшие сутки погоду на Урале уже определял холодный гребень обширного антициклона, который с территории ЕТР двинулся на восток. Но лучше и теплее погода не стала, потому что по восточной периферии этого гребня холодный арктический воздух продолжал с северными потоками поступать на Южный Урал и даже в центральные области Казахстана.



Прошедшей ночью повсеместно на Среднем и Южном Урале температура опускалась ниже 0 градусов. На севере Свердловской области температура под утро 5 октября упала местами до 9 градусов мороза, в Челябинской области, как и накануне, подморозило до -7 градусов. Отрицательная аномалия средней за сутки температуры воздуха в Свердловской области составила 4-6 градусов, на Южном Урале 6 и более градусов. Такой аномальный холод способствует сохранению снежного покрова местами на Среднем и Южном Урале. В Златоусте его высота утром 5 октября составляла 5 см.



Но уже в пятницу днем Урал начнет понемногу отогреваться, ветер будет меняться на южные румбы и усиливаться, что будет способствовать более заметному перемешиванию воздуха. Температура начнет повышаться, в Пермском крае до +6..+11 градусов, в Свердловской области местами до +9 градусов. Местами пройдут небольшие осадки, сначала может приниматься мокрый снег, но потом он перейдет в дождь.



На Южном Урале днем 6 октября не выше +8 градусов, под утро в Челябинской области местами туманы, которые будут связаны с интенсивным выхолаживанием приземного слоя воздуха в ночные и ранние утренние часы в гребне антициклона. Поэтому предстоящей ночью температура по-прежнему будет опускаться до отрицательных значений, местами до -7 градусов. И снежный покров при таких условиях скорее всего еще сохранится.



Вно вот в субботу снежный покров начнет быстро исчезать под напором южных и юго-западных ветров, местами силой до 15-17 м/с, и небольших дождей, связанных с влиянием фронтов с запада. / meteonovosti.ru /



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