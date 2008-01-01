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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:32 Четверг, 5 октября

  В 12 часов в Москве облачная погода, на большей части территории слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10-11 градусов, Северном 9-10 градусов, Северо-восточном 9-10 градусов, Восточном 9-10 градусов, Юго-восточном 9-10 градусов; Южном 10 градуса; Юго-западном 9-10 градусов, Западном 9-10 градусов, Северо-западном 9-10 градусов.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 9 градусов, на территории Новой Москвы слабый дождь, температура воздуха 9-10 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
+10
Пт.
6 окт.
+10
Сб.
7 окт.
+10
Вс.
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Мекка		 -11
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