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Улучшение погоды в Москве к выходным



ИА "Метеоновости" / 12:32 Четверг, 5 октября



погода пришла в Московскую область: в конце рабочей недели будет очень сыро и ветрено, но к выходным погода улучшится.



Глухую антициклональную оборону прорвал мощный североатлантический циклон. Его атмосферные фронты будут пересекать Москву и ее окрестности в четверг и в пятницу.



В пятницу атмосферное давление в Москве останется низким, более чем на 15 единиц ниже среднего для этого времени. Причиной этого станет активный волновой вихрь, который пополнит систему циклона с центром над Скандинавией.



В ночь на пятницу в Москве и области небольшой дождь, облачно, температура 2.. 7 градусов. Днем 6 октября небо будет полностью закрыто плотными облаками холодного фонта. Ожидается довольно интенсивный дождь, за день может выпасть до 10 мм осадков. Температура воздуха в городе 8..10 градусов, порывы юго-западного ветра могут достигать силы 15 м/с.



В ночь на субботу в Москве еще скажется влияние уходящего холодного фронта, небольшой дождь местами сохранится. Минимальная температура в Москве 5..7, по области 2..7. Днем 7 октября погода начнет выправляться, волновой циклон и его активные фронты уйдут на северо-восток. Температура ожидается характерной для конца первой декады октября, в Москве около 9..11 градусов, по области не ниже 8. 8етер юго-западный 5-10 м/с.



Ночью в воскресенье без существенных осадков. Днем солнце порадует теплом, и температура повысится до 10..12 градусов. И ветер стихнет. Среднесуточная температура окажется на 2 градуса выше нормы.



В воскресенье погода благоприятна для прогулок и поездок на природу. Приходит пора Золотой Осени! / meteonovosti.ru /



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