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Новости погоды

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Заморозки еще отмечались на юге Европейкой России

ИА "Метеоновости" / 12:06 Четверг, 5 октября

  В Астраханской области, в Ставропольском крае, в Калмыкии прошедшей ночью температура по-прежнему понижалась на поверхности почвы до отрицательных значений, местами до -1..-3 градусов.

Это последствия ночного выхолаживания приземного слоя воздуха в холодном антициклоне, который в последние сутки осел под напором атмосферных фронтов с запада на юго-восток ЕТР.

Однако предстоящей ночью и ранним утром 6 октября вероятность заморозков в Нижнем Поволжье и на Ставрополье минимальна. Воздушные потоки меняют направления на западные, юго-западные, и холодный антициклон перестанет влиять на южные регионы ЕТР, он уйдет на восток.

Температура повысится не только ночью, но особенно заметно днем в пятницу, местами на 3-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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