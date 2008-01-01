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Самое низкое атмосферное давление за последние 20 лет



ИА "Метеоновости" / 11:28 Четверг, 5 октября



В конце сентября жители столицы страдали от рекордно высокого давления. А в ближайшие сутки оно понизится до самых низких значений за последние 20 лет.



5 октября на станции ВДНХ атмосферное давление составит 737мм, или 985 гПа. 6 октября оно понизится еще на 5 мм и составит 732 мм рт ст(976 гПА).



Ниже 5 и 6 октября атмосферное давление было лишь в 1997 году: 960 гПа или 720 мм рт ст.



Причиной столь низкого давления стали циклоны, один из них в пятницу 6 октября своим центром пройдет вблизи столицы. / meteonovosti.ru /



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