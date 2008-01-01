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Первый октябрьский дождь в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:08 Четверг, 5 октября



антициклоне, который полмесяца определял сухую погоду в Москве, очень быстро смыл первый октябрьский дождь, который с небольшими перерывами, то ослабевая, то усиливаясь, отмечается в столице с 15 часов вчерашнего дня. Продолжительный дождь обеспечили атмосферные фронты североатлантического циклона, которые будут пересекать Москву и ее окрестности и в четверг 5 октября.



Пока подведем итоги за день среды и за прошедшую ночь. Сильных дождей в столице не отмечалось, все их можно отнести к разряду умеренных. По данным метеостанции ВДНХ выпало 5 мм осадков, в районе МГУ количество осадков за день 4 октября и ночь 5 октября составило 5,8 мм; на западе столицы за этот же период местами выпало 6 мм, на востоке Москвы - 5,5 мм, в центре - около 4 мм осадков.



С утра четверга дождь в Москве местами стал усиливаться, на северо-западе столицы в районе Красной Пресни всего за час с 9 до 10 утра выпало около 2 мм осадков. По данным Метеобюро Москвы и Московской области количество осадков в столице в течение дня может увеличиться на 4-7 мм. / meteonovosti.ru /



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