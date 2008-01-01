Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
5 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Первый октябрьский дождь в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:08 Четверг, 5 октября

  Воспоминания о мощном антициклоне, который полмесяца определял сухую погоду в Москве, очень быстро смыл первый октябрьский дождь, который с небольшими перерывами, то ослабевая, то усиливаясь, отмечается в столице с 15 часов вчерашнего дня. Продолжительный дождь обеспечили атмосферные фронты североатлантического циклона, которые будут пересекать Москву и ее окрестности и в четверг 5 октября.

Пока подведем итоги за день среды и за прошедшую ночь. Сильных дождей в столице не отмечалось, все их можно отнести к разряду умеренных. По данным метеостанции ВДНХ выпало 5 мм осадков, в районе МГУ количество осадков за день 4 октября и ночь 5 октября составило 5,8 мм; на западе столицы за этот же период местами выпало 6 мм, на востоке Москвы - 5,5 мм, в центре - около 4 мм осадков.

С утра четверга дождь в Москве местами стал усиливаться, на северо-западе столицы в районе Красной Пресни всего за час с 9 до 10 утра выпало около 2 мм осадков. По данным Метеобюро Москвы и Московской области количество осадков в столице в течение дня может увеличиться на 4-7 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+10
Пт.
6 окт.
+10
Сб.
7 окт.
+10
Вс.
8 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Мекка		 -11
Сусуман

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Онтарио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100