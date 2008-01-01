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Ветер и сильные дожди в Калининградской области



ИА "Метеоновости" / 10:38 Четверг, 5 октября



Мощный высокий циклон над Скандинавией увеличивает свои владения, занимая все более значительные территории уже и над Южной и Восточной Европой. Его жизнедеятельность и активность поддерживают новые активные волны с Атлантики, формирующие штормовую погоду над большей частью Европы и доходящие до западных и центральных областей России.



Накануне и прошедшей ночью сильные дожди заливали Калининградскую область, ветер местами при прохождении активного фронта усиливался до 21 м/с. Количество осадков, выпавших за день 4 октября и за ночь 5 октября, составило кое-где 29 мм. И оно еще увеличится, поскольку дожди продолжаются. Ветер с утра по территории области усиливается в порывах до 15-до 20 м/с.



После небольшого перерыва в дождях и ослабления в четверг днем, к вечеру 5 октября к самой западной области России подойдет очень активный волновой циклон с запада, дожди застучат с новой силой. Ветер западной четверти в ночь на пятницу в порывах опять будет усиливаться до 15-17 м/с.



Некомфортно ветрено и дождливо будет и днем 6 октября. Дневная температура по Калининградской области будет колебаться в пределах +11..+14 градусов. / meteonovosti.ru /



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