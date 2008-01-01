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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:07 Четверг, 5 октября

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 24 сентября по 3 октября была на низком уровне. Магнитное поле Земли в основном менялось от спокойного до слабо возмущенного. 27-28 сентября зарегистрирована умеренная геомагнитная буря.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 5 по 12 октября солнечная активность будет в основном низкой. Ожидаемая геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 5 октября. / meteonovosti.ru /
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