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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:07 Четверг, 5 октября



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 24 сентября по 3 октября была на низком уровне. Магнитное поле Земли в основном менялось от спокойного до слабо возмущенного. 27-28 сентября зарегистрирована умеренная геомагнитная буря.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 5 по 12 октября солнечная активность будет в основном низкой. Ожидаемая геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 5 октября. / meteonovosti.ru /



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