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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:44 Четверг, 5 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 737 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.



Перестройка атмосферных процессов обусловит формирование условий погодной гипоксии. Содержание кислорода ожидается значительно ниже привычных значений. Выраженная гипоксия может стать причиной недомогания и обострения бронхо-легочной системы. Особенно в зоне риска лица с хронической патологией органов дыхания, обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой. Плохо себя будут чувствовать лица с сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца и ишемией сосудов головного мозга. У них могут возникать одышка, чувство нехватки воздуха, учащаться приступы бронхоспазма. При такой погоде необходимо находиться и делать упражнения на свежем воздухе, чтобы восполнить дефицит кислорода. Еще одним неблагоприятным фактором будет неустойчивый геомагнитный фон, при котором плохо себя чувствуют не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди. Из-за порывистого ветра чувство беспокойства и тревоги могут испытывать лица с психо-эмоциональными нарушениями и нервными расстройствами. / meteonovosti.ru /



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