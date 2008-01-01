Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
5 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:44 Четверг, 5 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 737 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.

Перестройка атмосферных процессов обусловит формирование условий погодной гипоксии. Содержание кислорода ожидается значительно ниже привычных значений. Выраженная гипоксия может стать причиной недомогания и обострения бронхо-легочной системы. Особенно в зоне риска лица с хронической патологией органов дыхания, обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой. Плохо себя будут чувствовать лица с сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца и ишемией сосудов головного мозга. У них могут возникать одышка, чувство нехватки воздуха, учащаться приступы бронхоспазма. При такой погоде необходимо находиться и делать упражнения на свежем воздухе, чтобы восполнить дефицит кислорода. Еще одним неблагоприятным фактором будет неустойчивый геомагнитный фон, при котором плохо себя чувствуют не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди. Из-за порывистого ветра чувство беспокойства и тревоги могут испытывать лица с психо-эмоциональными нарушениями и нервными расстройствами. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+10
Пт.
6 окт.
+10
Сб.
7 окт.
+10
Вс.
8 окт.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Мекка		 -11
Сусуман

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Онтарио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100