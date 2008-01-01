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Заморозки добрались до юга Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:52 Среда, 4 октября



Антициклон, курировавший погоду на большей части Европейской России, покидает центральные районы, его центр мигрирует в низовья Волги. По его восточной периферии продолжает опускаться холодный воздух, который в ночь на 3 октября добрался и до южных районов. В Ставрополе воздух остывал до рекордно низких значений для этого времени года, до -1 градуса, оставив позади 1993 год с температурой 0 градусов. Рекордно низкая температура была зафиксирована в Александровом Гае (Саратовская область) -3.3, что ниже прежнего рекорда на 0,3 градуса, наблюдавшегося в 1947 году.



В ночь на четверг на юге Европейской территории при прояснениях сохранятся заморозки до -2..-4 градусов. Зона заморозков до -2 градусов на поверхности почвы и местами в воздухе распространится на степные и предгорные районы Крым. / meteonovosti.ru /



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