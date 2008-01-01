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Новости погоды

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Юг Италии тонет в дождях

ИА "Метеоновости" / 13:08 Среда, 4 октября

  Далекий атлантический циклон, чей центр над югом Скандинавии, своими атмосферными фронтами добрался до юга Италии. При обострении фронта (с севера опускался прохладный воздух, а с юга поднимался жаркий), закрутился волновой циклон, который и обрушился почти что тропическими дождями. На юге страны выпало от 50 до 100 мм.

Но уже в четверг волновой циклон покинет страну и распогодится, вероятность осадков не велика. Однако при перепадах атмосферного давления ветер может усилиться в порывах до 12 м/с. / meteonovosti.ru /
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