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Новости погоды

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Рекордный холод на Урале

ИА "Метеоновости" / 12:55 Среда, 4 октября

  Циклон, который располагался над югом Западной Сибири, в районе Омска, отправился на восток, уступая место антициклону, наступающему с запада. По восточной периферии антициклона с северными ветрами началось вторжение арктического воздуха, который добрался до Южного Урала. И в ранние утренние часы 3 октября в Магнитогорске ударил настоящий мороз до -7.3 градуса. В результате был установлен абсолютный минимум этих суток, оставив позади 1955 год со значением -5 градусов.

В предстоящие стуки из низовьев Волги на север Казахстана переместится центр антициклона и под его присмотром окажется Урал. Ночь ясная и холодная, -1..-6, в горах и низинах до -7 градусов. А значит велика вероятность новых рекордно-низких значений температуры. / meteonovosti.ru /
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