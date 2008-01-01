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Заморозки добрались до юга Центрального округа



ИА "Метеоновости" / 12:10 Среда, 4 октября



Антициклон, опекавший большую часть Европейской России, обусловил спокойную, но холодную погоду без осадков, среднесуточная температура воздуха остается ниже многолетних значений на 2-4 градуса.



Наступил сезон заморозков. Минувшей ночью заморозки добрались и до южных районов Центрального округа.



В Тамбовской области в ранние утренние часы 4 октября воздух остывал до -1 градуса, в Липецкой, Рязанской и Орловской до -2, в Белгородской и Воронежской областях и вовсе ударил настоящий морозец до -5 градусов.



Но синоптическая ситуация начала меняться. С приближением атмосферного фронта с запада, начнет натекать облачность, которая и разразится дождями разной интенсивности и продолжительности, местами они будут сопровождаться порывистым, до 17-18 м/с. Заморозки прекратятся, лишь в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях при прояснениях температура местами может понизиться до 0 градусов. / meteonovosti.ru /



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