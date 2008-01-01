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Штормовой циклон атакует Чукотку



ИА "Метеоновости" / 11:33 Среда, 4 октября







Камчатка оказалась во власти активного циклона, который углубился, пройдя по акватории Тихого океана, давление в центре понизилось до 995 гПа. В Камчатском крае он отметился дождями разной интенсивности и продолжительности. Так в Ключах выпало 11 мм, на мысе Африка 16, а больше всего дождей досталось Соболево, на которое вылилось 22 мм. В районе Мильково во влажном воздухе сформировались густые туманы, и видимость не превышала 500 м.



В среду этот циклон, не меняя интенсивности, (давление в центре меньше 995 гПа) задержится у восточного побережья Камчатки. Погода сохранится сырой и ветреной.



А в четверг циклон отправится покорять Чукотку. Пройдя по акватории Берингова моря, он объединится с циклоном, что кружит над севером автономного округа, углубится, давление в центре понизится на 30 единиц, до 965 гПа. Основной удар столь глубокого циклона придется на Певек, где и без того идет сильный снег при ветре 10-13 м/с. В четверг в районе Певека сохранятся снегопады, при резких перепадах атмосферного давления ветер усилится в порывах 13-18 м/с, на побережье Берингова моря до штормового, 20-25 м/с.



В последний рабочий день на этой неделе на большей части Чукотки характер погоды существенно не изменится: облачно, сыро, ветер будет усиливаться в порывах 15-20 м/с, при температуре воздуха около 0 градусов.



Такая штормовая погода может спровоцировать нестандартные ситуации на транспорте, в системе ЖКХ и связи. / meteonovosti.ru /



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