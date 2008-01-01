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Новости погоды

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В Якутии погода опережает календарь

ИА "Метеоновости" / 11:03 Среда, 4 октября

  Антициклон, пытающийся установить свое господство над Якутией, вынужден время от времени уступать циклонам и атмосферным фронтам, а те в свою очередь не скупятся на осадки, которые идут преимущественно в виде снега. И на сегодняшний день высота снежного покрова на востоке республики не превышает 12 см, на западе и северо-западе 14 см. Самые высокие сугробы 15-22 см на юге Якутии, где чаще всего и проходили циклоны.

В предстоящие сутки из-за циклонической циркуляции на больших высотах в Якутии с небольшим снегом, в низовьях Лены снег будет более продолжительный и интенсивный, а значит, высота снежного покрова еще подрастет. По ночам воздух прихватывает мороз, при прояснениях на западе до -14, а на северо-востоке до -19 градусов, да и днем уже до -3, на севере до -8 и лишь на юго-западе столбик термометра сможет добраться до отметки / meteonovosti.ru /
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